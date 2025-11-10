С изображениями Гитлера и свастики. Из Польши в Украину пытались ввезти более 14 тысяч марок с нацистской символикой — фото

10 ноября, 13:37
Украинские таможенники нашли марки во время таможенного контроля в пункте пропуска Шегини — Медика (Фото: Государственная таможенная служба Украины)

Из Польши в Украину пытались ввезти более 14 тысяч почтовых марок с нацистской символикой. На них, в частности, были изображения свастики и Адольфа Гитлера.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины в понедельник, 10 ноября.

Украинские таможенники нашли марки, скрытые среди подержанной одежды, во время таможенного контроля в пункте пропуска Шегини — Медика.

Речь идет о 14 487 почтовых марок, ориентировочная стоимость которых на теневом рынке составляет более 1,5 миллиона гривен.

Водитель, перевозивший марки, выбрал для прохождения таможенного контроля полосу движения «красный коридор» и задекларировал 350 кг бывшей в употреблении одежды.

В таможне отметили, что согласно Закону «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» ввоз таких товаров запрещен.

Украинские таможенники составили протокол о нарушении правил в соответствии с ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Редактор: Ева Сластнова

Таможня Польша Почтовые марки Нацизм Украинско-польская граница

