В Украине выпал первый снег - фото

В Украине на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей выпал первый снег на горе Пип Иван Черногорский.

Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

24 сентября температура воздуха на горе опустилась до 0°, ветер юго-западный 8-9 м/с.

По состоянию на утро 25 сентября, температура воздуха -5°, ветер северо-восточный 5-6 м/с.

Ночью 26 сентября в большинстве областей Украины, а 27 сентября в центральных, восточных и южных областях синоптики прогнозируют заморозки на поверхности почвы 0-5°. В Карпатах 25-26 сентября заморозки в воздухе 0-3°.