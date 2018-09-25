25 сентября 2018, вторник

В Украине выпал первый снег - фото

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На горе Поп Иван Черногорский выпал снег
Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

На горе Поп Иван Черногорский выпал снег

В Украине на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей выпал первый снег на горе Пип Иван Черногорский.

Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

24 сентября  температура воздуха на горе опустилась до 0°, ветер юго-западный 8-9 м/с.

По состоянию на утро 25 сентября, температура воздуха -5°, ветер северо-восточный 5-6 м/с.

Ночью 26 сентября в большинстве областей Украины, а 27 сентября в центральных, восточных и южных областях синоптики прогнозируют заморозки на поверхности почвы 0-5°. В Карпатах 25-26 сентября заморозки в воздухе 0-3°.

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