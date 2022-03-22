В Украине для мародеров усилят наказание 22 марта, 20:12 Цей матеріал також доступний українською Мародеры в Харькове (Фото:Нацполиция)

С начала полномасштабной России, следователи полиции открыли более 220 уголовных производств за имущественные преступления.



Об этом пишет Львовская областная военная администрация.



Согласно изменениям Уголовного кодекса, предлагается дополнить составы преступлений, предусмотренные в статьях:

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185 (кража),

186 (грабеж),

187 (разбой),

189 (вымогательство),

191 (завладение имуществом), квалифицирующим признаком – совершение в условиях военного положения. Отмечено, что повышены минимальные пределы наказания по ст. 432 Уголовного кодекса Украины, а именно заключение с 3 до 5 лет.

Отмечено, что повышены минимальные пределы наказания по ст. 432 Уголовного кодекса Украины, а именно заключение с 3 до 5 лет.

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