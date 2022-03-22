В Украине для мародеров усилят наказание

22 марта, 20:12
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Мародеры в Харькове (Фото:Нацполиция)

Мародеры в Харькове (Фото:Нацполиция)

Автор: Елена Басараб

С начала полномасштабной России, следователи полиции открыли более 220 уголовных производств за имущественные преступления.

Об этом пишет Львовская областная военная администрация.

Согласно изменениям Уголовного кодекса, предлагается дополнить составы преступлений, предусмотренные в статьях:

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  • 185 (кража),

  • 186 (грабеж),

  • 187 (разбой),

  • 189 (вымогательство),

  • 191 (завладение имуществом), квалифицирующим признаком – совершение в условиях военного положения.

    Отмечено, что повышены минимальные пределы наказания по ст. 432 Уголовного кодекса Украины, а именно заключение с 3 до 5 лет.

Отмечено, что повышены минимальные пределы наказания по ст. 432 Уголовного кодекса Украины, а именно заключение с 3 до 5 лет.

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Теги:   Мародерство Война России против Украины

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