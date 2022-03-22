В Украине для мародеров усилят наказание
Мародеры в Харькове (Фото:Нацполиция)
С начала полномасштабной России, следователи полиции открыли более 220 уголовных производств за имущественные преступления.
Об этом пишет Львовская областная военная администрация.
Согласно изменениям Уголовного кодекса, предлагается дополнить составы преступлений, предусмотренные в статьях:
185 (кража),
186 (грабеж),
187 (разбой),
189 (вымогательство),
191 (завладение имуществом), квалифицирующим признаком – совершение в условиях военного положения.
Отмечено, что повышены минимальные пределы наказания по ст. 432 Уголовного кодекса Украины, а именно заключение с 3 до 5 лет.
Отмечено, что повышены минимальные пределы наказания по ст. 432 Уголовного кодекса Украины, а именно заключение с 3 до 5 лет.
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