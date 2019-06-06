В Украине появится профессиональное предвысшее образование Сегодня, 21:56 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Ч. / foursquare Взрослые украинцы смогут бесплатно получить образование в техникуме Дмитрий Ч. / foursquare

В четверг, 6 июня, Верховная Рада приняла законопроект О профессиональном предвысшем образовании.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Согласно закону, с 2020 года украинские колледжи и техникумы начнут готовить профессиональных младших бакалавров и больше не будут набирать поступающих на «младшего специалиста».

По словам заместителя министра образования и науки Юрия Рашкевича, этот закон решает проблему колледжей и техникумов, которые после принятия закона о высшем образовании в 2014 году продолжили работать в системе высшего образования, однако не имели никакой нормативной базы.

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Согласно закону, в рамках предвысшего образования отменяется ограничение по возрасту студентов, количеству предварительно полученных дипломов за бюджетные средства.

«Мы заложили возможность для поступления не только по результатам ВНО, но и на базе испытаний в учреждении. Таким образом украинцы, которые давно закончили школу и сейчас хотят сменить профессию, смогут беспрепятственно вступить в заведение, и даже больше - получить несколько профессиональных образований за бюджетные средства», - пояснил гендиректор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.