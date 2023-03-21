Зеленский утвердил награду Город-герой Украины
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил положение о почетном отличии Город-герой Украины и его рисунок.
Указ был опубликован на сайте главы государства.
«Почетное отличие Город-герой Украины установлено, чтобы отметить подвиг, массовый героизм и устойчивость граждан, проявленный в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии другого государства против Украины. Присвоение почетного знака отличия проводится указом президента Украины», — говорится в документе.
Городу, которому присвоена почетная награда, вручаются основа верхушки древка флага городского населенного пункта и лента почетного знака отличия.
Основание верхушки древка изготавливается из медных сплавов с гальваническим покрытием в форме цилиндра, украшенного рельефным растительным орнаментом с припаянной к нему прямоугольной пластиной. На пластине рельефные надписи.
Лента почетного знака отличия шелковая муаровая, с полосками синего и желтого цветов. Концы ленты украшены золотистыми кистями.