Зеленский утвердил награду Город-герой Украины 21 марта, 23:33 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил положение о почетном отличии Город-герой Украины и его рисунок.

Указ был опубликован на сайте главы государства.

«Почетное отличие Город-герой Украины установлено, чтобы отметить подвиг, массовый героизм и устойчивость граждан, проявленный в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии другого государства против Украины. Присвоение почетного знака отличия проводится указом президента Украины», — говорится в документе.

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Городу, которому присвоена почетная награда, вручаются основа верхушки древка флага городского населенного пункта и лента почетного знака отличия.

Основание верхушки древка изготавливается из медных сплавов с гальваническим покрытием в форме цилиндра, украшенного рельефным растительным орнаментом с припаянной к нему прямоугольной пластиной. На пластине рельефные надписи.

Лента почетного знака отличия шелковая муаровая, с полосками синего и желтого цветов. Концы ленты украшены золотистыми кистями.