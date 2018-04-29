В Украине отмечают 100-летие Военно-морского флота

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100 лет назад весь Черноморский флот был провозглашен флотом УНР, на кораблях торжественно подняли украинские флаги

100 лет назад весь Черноморский флот был провозглашен флотом УНР, на кораблях торжественно подняли украинские флаги

В воскресенье, 29 апреля, в Украине отмечают столетие со дня основания Военно-морского флота.

В связи с аннексией Севастополя, мероприятия пройдут в Киеве на площади Леси Украинки и на Майдане Независимости. В Одессе на борту флагмана Военно-морских сил Украины – военного корабля Гетман Сагайдачный – также пройдет торжественная церемония специального гашения почтовой марки.

Президент Петр Порошенко опубликовал поздравление с годовщиной на своей странице в Facebook.

"29 апреля 1918 года над подавляющим большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе был поднят сине-желтый флаг. Провозглашение создания военно-морских сил Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на Черноморском флоте, а действия украинской армии привели к падению большевистского режима в Крыму", - написал президент Петр Порошенко.

Украинский институт национальной памяти накануне опубликовал видео, посвященное памятной дате.

"29 апреля 1918 года состоялось важное историческое событие в истории украинского флота. Опираясь на решение делегатов корабельных команд и настроения украинских моряков и офицеров, весь Черноморский флот был провозглашен флотом УНР и издан приказ торжественно поднять украинские флаги. Это решение поддержало и выполнило абсолютное большинство кораблей Черноморского флота", - сказано в описании к видео.

Ранее сообщалось, что Укрпочта выпустила марку, посвященную 100-летию поднятия украинского флага Черноморским флотом.

 

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