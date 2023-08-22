В Украине около миллиона участников боевых действий с начала войны — Резников

22 августа, 17:26
Поделиться:
Украинский военный в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Украинский военный в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Около миллиона украинцев стали участниками боевых действий за 9,5 лет войны, развязанной страной-агрессором Россией, и многие ветераны ощущают отчуждение со стороны гражданских. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время VI Международного ветеранского форума Украина. Защитники. Будущее.

Резников отметил, что сейчас среди проблем и задач защитников — получение статуса участника боевых действий, прохождение военно-врачебной комиссии и компенсация за ранения. По словам министра, по всем вопросам сейчас идет работа, «процессы оцифровываются» и бумаг и очередей скоро станет меньше.

Видео дня

Читайте также:
«Выживаешь каждую секунду». Фотографы Либеровы показали, как живут и работают украинские защитники и защитницы на передовой

«Но будем откровенными. Когда я общаюсь с нашими воинами в госпиталях или награждаю их в зоне боевых действий, они говорят, что больше всего ранит не бюрократия или материальные проблемы — больше всего ранит отчуждение. Многие сограждане, которых защищают наши ребята, в повседневной жизни отделяют себя от армии, и это, к сожалению, правда», — сказал он.

Глава Минобороны объяснил, что гражданские сознательно или бессознательно относятся к ветеранам как к «не таким», что создает дистанцию. Он добавил, что через некоторое время у каждого украинца среди родственников или близких друзей будут ветераны, поэтому поддержка их и их родных очень важны.

Читайте также:

«Главная задача — чтобы каждый украинец, который видит ветерана, осознавал и ощущал две вещи. Первое: этот воин уже прошел то, что завтра буду проходить я. Завтра я буду на его месте. Второе: он, она, они выиграли для меня время. Я пью кофе или занимаюсь своими делами, потому что этот парень или девушка выиграли мне время», — подчеркнул Резников.

По мнению министра, нынешнии проблемы «будут решаться намного быстрее» с этим осознанием.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Минобороны Украины Министерство обороны Украины Украинские военные Ветераны Ветераны войны Военнослужащий УБД Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X