В Украине около миллиона участников боевых действий с начала войны — Резников 22 августа, 17:26 Украинский военный в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Около миллиона украинцев стали участниками боевых действий за 9,5 лет войны, развязанной страной-агрессором Россией, и многие ветераны ощущают отчуждение со стороны гражданских. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время VI Международного ветеранского форума Украина. Защитники. Будущее.

Резников отметил, что сейчас среди проблем и задач защитников — получение статуса участника боевых действий, прохождение военно-врачебной комиссии и компенсация за ранения. По словам министра, по всем вопросам сейчас идет работа, «процессы оцифровываются» и бумаг и очередей скоро станет меньше.



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«Но будем откровенными. Когда я общаюсь с нашими воинами в госпиталях или награждаю их в зоне боевых действий, они говорят, что больше всего ранит не бюрократия или материальные проблемы — больше всего ранит отчуждение. Многие сограждане, которых защищают наши ребята, в повседневной жизни отделяют себя от армии, и это, к сожалению, правда», — сказал он.

Глава Минобороны объяснил, что гражданские сознательно или бессознательно относятся к ветеранам как к «не таким», что создает дистанцию. Он добавил, что через некоторое время у каждого украинца среди родственников или близких друзей будут ветераны, поэтому поддержка их и их родных очень важны.

«Главная задача — чтобы каждый украинец, который видит ветерана, осознавал и ощущал две вещи. Первое: этот воин уже прошел то, что завтра буду проходить я. Завтра я буду на его месте. Второе: он, она, они выиграли для меня время. Я пью кофе или занимаюсь своими делами, потому что этот парень или девушка выиграли мне время», — подчеркнул Резников.

По мнению министра, нынешнии проблемы «будут решаться намного быстрее» с этим осознанием.