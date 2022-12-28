В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщается о вылете истребителя в Беларуси 28 декабря, 11:25 Ил-76 (Фото:Кадр видео periskopspb via YouTube)

Днем в среду, 28 декабря, во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается о вылете истребителя в Беларуси.

Согласно данным карты воздушных тревог, к 11:25 они были объявлены во всех областях.

Telegram-канал Беларускі Гаюн сообщает, что в 10:53 с аэродрома Барановичи взлетел истребитель, а в 11:01 с аэродрома Мачулищи взлетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Ил-76 А-50У Сергей Атаянц.

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Беларусь предоставила свои аэродромы для российской авиации, которая наносит ракетные удары по территории Украины.

Фото: alerts.in.ua

Масштабная воздушная тревога объявляется в Украине второй день подряд.