В Украине обнаружен арахис с ядовитым афлатоксином 30 января, 11:49 Обнаруженное в арахисе ядовитое вещество вызывает злокачественные опухоли и цирроз печени (Фото:Госпродпотребслужба)

Управление Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области зафиксировало ввоз в Украину партии арахиса с превышением содержания ядовитого вещества афлатоксин-В1.

Как сообщается, опасный продукт был импортирован через Польшу из Египта.

Согласно имеющимся данным, сейчас арахис может реализовываться в Ивано-Франковской области.

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В связи с этим ведомство обязало операторов рынка в кратчайшие сроки изъять данный товар из обращения.

«Афлатоксин-В1 — ядовитое вещество для людей и животных, выделяемое некоторыми видами микроскопических плесневых грибов. Он вызывает злокачественные опухоли и цирроз печени, а также снижает иммунитет. При сильном отравлении афлатоксином В1 возможны отек мозга и острая печеночная недостаточность», — подчеркнули в ведомстве.