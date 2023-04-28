Под Бахмутом в боях против оккупантов погиб доброволец из Ирландии

28 апреля, 20:55
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Финбар Кафферки (Фото:Скриншот видео via Independent)

Финбар Кафферки (Фото:Скриншот видео via Independent)

Гражданин Ирландии Финбар Кафферки погиб в боях против российских войск вблизи города Бахмут.

Об этом сообщает Independent.

Семья Кафферки опубликовало заявление, в котором подтвердила информацию о его гибели в Украине.

Кафферки, которому было около 40 лет, был уроженцем острова Ахилл в графстве Майо. Он был военным добровольцем и имел боевой опыт в Сирии, где помогал курдским бойцам в борьбе против Исламского государства.

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Бывший участник кампании Shell to Sea, направленной против газового проекта Corrib, недавно поехал в Украину, чтобы помочь ее вооруженным силам.

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В заявлении, обнародованном вчера вечером, его семья сообщила, что ожидает дальнейших подробностей о том, что произошло с Кафферки. По их словам, он был убит вблизи Бахмута на востоке Украины.

Ирландский министр иностранных дел Майкл Мартин почтил память погибшего.

«Он, очевидно, был молодым человеком с четкими принципами. Наши мысли и наши молитвы сегодня с семьей. Его семья попросила о приватности, и я не собираюсь комментировать это в данный момент. Я позволю семье оплакивать эту очень, очень печальную для них потерю», — сказал он.

26 апреля стало известно, что гражданин Грузии Зураб Одишвили, который помогал защищать Украину от российского вторжения, погиб на фронте.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Добровольцы Ирландия Война России против Украины

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