В Украине есть все необходимые вакцины - Минздрав Вчера, 20:19 397 Цей матеріал також доступний українською pixabay.com В Украине есть в наличии все вакцины pixabay.com

В Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине есть все необходимые вакцины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что если в медучреждении нет вакцины, нужно обратиться к руководителю медучреждения для выяснения причины. Если руководитель не может оказать необходимую информацию можно в департамент или управление здравоохранения в области.

В Минздраве добавили, что вакцины для Украины закупает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).