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В Украине есть все необходимые вакцины - Минздрав

Вчера, 20:19
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pixabay.com

В Украине есть в наличии все вакцины

В Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине есть все необходимые вакцины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что если в медучреждении нет вакцины, нужно обратиться к руководителю медучреждения для выяснения причины. Если руководитель не может оказать необходимую информацию можно в департамент или управление здравоохранения в области.

В Минздраве добавили, что вакцины для Украины закупает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). 

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