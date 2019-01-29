В Украине есть все необходимые вакцины - Минздрав
Вчера, 20:19
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В Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине есть все необходимые вакцины.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В министерстве отметили, что если в медучреждении нет вакцины, нужно обратиться к руководителю медучреждения для выяснения причины. Если руководитель не может оказать необходимую информацию можно в департамент или управление здравоохранения в области.
В Минздраве добавили, что вакцины для Украины закупает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).