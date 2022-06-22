В Украине началась эпидемия ботулизма — Госпродпотребслужба

22 июня, 16:52
Цей матеріал також доступний українською
Консервация (Фото:AKuptsova / pixabay)

Консервация (Фото:AKuptsova / pixabay)

В Украине началась эпидемия ботулизма, заявил начальник Главного управления Госпродслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, покупать консервированную продукцию необходимо только в магазинах, так как этот товар прошел термическую обработку и имеет показатели безопасности.

Видео дня

По словам Рубана, в связи с военным положением качество продукции не контролируется в плановом порядке.

«Сейчас в Украине есть эпидемия ботулизма. Многие люди сами готовят и продают консервированную продукцию на рынках. Покупать нужно только в официальных местах продаж, где такие продукты прошли соответствующий режим термической обработки и имеют показатели безопасности», — подчеркнул он.

Чиновник посоветовал потребителям в случае сомнений относительно происхождения продуктов или приготовления обращаться на горячую правительственную линию, КГГА или Госпродпотребслужбы.

Читайте также:
Плесень или молочная кислота. Опасен ли белый налет на консервированных огурцах и как предотвратить его появление

«Госпродслужба обязана среагировать на данный запрос и решать этот вопрос», — сказал Рубан.

Он отметил, что столичная палатка, в которой было отравлено несколько десятков человек, прекратила свою работу. Оборудование было демонтировано.

«Куриного мяса, которое использовалось в шаурме, в настоящее время там уже нет», — сказал он.

3 мая в Киеве зафиксировали случаи заболевания ботулизмом.

Среди первичных симптомов ботулизма: жажда, сухость слизистых, ощущение «комка» в горле. Впоследствии добавляется сильная головная боль, головокружение, бессонница, повышение температуры тела. Залог успеха — своевременное обращение к врачу.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киев Отравление людей Госпродпотребслужба Ботулизм

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X