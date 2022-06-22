В Украине началась эпидемия ботулизма — Госпродпотребслужба
Консервация (Фото:AKuptsova / pixabay)
В Украине началась эпидемия ботулизма, заявил начальник Главного управления Госпродслужбы в Киеве Олег Рубан.
По его словам, покупать консервированную продукцию необходимо только в магазинах, так как этот товар прошел термическую обработку и имеет показатели безопасности.
По словам Рубана, в связи с военным положением качество продукции не контролируется в плановом порядке.
«Сейчас в Украине есть эпидемия ботулизма. Многие люди сами готовят и продают консервированную продукцию на рынках. Покупать нужно только в официальных местах продаж, где такие продукты прошли соответствующий режим термической обработки и имеют показатели безопасности», — подчеркнул он.
Чиновник посоветовал потребителям в случае сомнений относительно происхождения продуктов или приготовления обращаться на горячую правительственную линию, КГГА или Госпродпотребслужбы.
«Госпродслужба обязана среагировать на данный запрос и решать этот вопрос», — сказал Рубан.
Он отметил, что столичная палатка, в которой было отравлено несколько десятков человек, прекратила свою работу. Оборудование было демонтировано.
«Куриного мяса, которое использовалось в шаурме, в настоящее время там уже нет», — сказал он.
3 мая в Киеве зафиксировали случаи заболевания ботулизмом.
Среди первичных симптомов ботулизма: жажда, сухость слизистых, ощущение «комка» в горле. Впоследствии добавляется сильная головная боль, головокружение, бессонница, повышение температуры тела. Залог успеха — своевременное обращение к врачу.
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