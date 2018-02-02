В центре Одессы обрушились два балкона жилого дома

К счастью, аварийные балконы никому не причинили вреда

Днем 2 февраля около 11:00 обвалился балкон на третьем этаже жилого дома по ул. Екатерининская в историческом центре Одессы, потянув за собой еще один.

Инцидент произошел во внутреннем дворе четырехэтажного жилого дома.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 11:25 очевидцы вызвали спасательную службу. Сотрудники ГСЧС, которые прибыли на место событий, оградили эпицентр падения и провели демонтаж балкона на 2-м этаже.

В результате инцидента никто не пострадал. Как видно на опубликованных фото, на припаркованные во дворе автомобили попала только пыль от аварийной конструкции.

Ранее НВ сообщало, что в центре Киева в полуразрушенной усадьбе Мурашко обвалился балкон