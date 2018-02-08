В центре Львова загорелся автомобиль

В центральной части Львова по улице Рава-Подвальная около 20 часов 8 февраля произошло внезапное возгорание автомобиля Volkswagen.
Пожар в передней части авто произошел при невыясненных обстоятельствах. В результате происшествия никто не пострадал.
Огонь заметили работники Муниципальной стражи и предоставили водителю оперативную помощь. На место событий вызвали сотрудников Службы чрезвычайных ситуаций.
Ранее сообщалось, что неизвестные пытались сжечь автомобиль Hyundai, припаркованный на улице Полтавской в Киеве.
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