В центре Львова загорелся автомобиль

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Кроме автомобиля, никто не пострадал
Фото: Муниципальная стоит Львова/Facebook

Кроме автомобиля, никто не пострадал

В центральной части Львова по улице Рава-Подвальная около 20 часов 8 февраля произошло внезапное возгорание автомобиля Volkswagen.

Пожар в передней части авто произошел при невыясненных обстоятельствах. В результате происшествия никто не пострадал.

Огонь заметили работники Муниципальной стражи и предоставили водителю оперативную помощь. На место событий вызвали сотрудников Службы чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что неизвестные пытались сжечь автомобиль Hyundai, припаркованный на улице Полтавской в Киеве.

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