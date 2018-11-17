17 ноября 2018, суббота

В центре Киева горит стройка

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По предварительной информации, никто не пострадал.
Информатор

По предварительной информации, никто не пострадал.

В Киеве, 17 ноября, по адресу бульвар Дружбы Народов,15 на стройке произошло возгорание. Об этом сообщает Информатор.

Отмечается, что возгорание произошло около 10:30 в будке охраны и помещении работников.

По предварительной информации, никто не пострадал.

На данный момент причина возгорания не известна. Ее со временем установит следствие.

Отмечается, что работу стройки инцидент не остановил.

Пожарным удалось локализовать огонь. По словам спасателей, в скором времени он будет ликвидирован.

На месте работают карета скорой помощи, несколько пожарных машин и экипаж полиции.

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