В Сумской области двор местного депутата забросали коктейлями Молотова - полиция

В поселке Степановка Сумской области неизвестные забросали домовладение местного депутата бутылками с зажигательной смесью.
Как сообщили в Нацполиции, инцидент произошел в ночь на пятницу, 19 октября.
В результате происшествия никто из людей не пострадал.
Также отмечается, что коктейли Молотова до самого дома не долетели и разбились во дворе. Вспыхнувшее пламя 56-летний хозяин погасил собственными силами.
По данному факту уже начато уголовное расследование. Полиция устанавливает все обстоятельства.
Журнал Новое Время №38
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