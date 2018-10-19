19 октября 2018, пятница

В Сумской области двор местного депутата забросали коктейлями Молотова - полиция

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В результате инцидента никто не пострадал

В результате инцидента никто не пострадал

В поселке Степановка Сумской области неизвестные забросали домовладение местного депутата бутылками с зажигательной смесью.

Как сообщили в Нацполиции, инцидент произошел в ночь на пятницу, 19 октября.

В результате происшествия никто из людей не пострадал.

Также отмечается, что коктейли Молотова до самого дома не долетели и разбились во дворе. Вспыхнувшее пламя 56-летний хозяин погасил собственными силами.

По данному факту уже начато уголовное расследование. Полиция устанавливает все обстоятельства.

Журнал Новое Время №38

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