В Сумах СБУ задержала прокурора-взяточника Сегодня, 11:19 347 Цей матеріал також доступний українською

Служба безопасности Украины разоблачила в Сумах сотрудника местной прокуратуры, занимавшегося вымогательством.

Как сообщили в спецслужбе, он вымогал взятку в размере $3 тысяч от фигуранта уголовного дела о растрате чужого имущества и служебной халатности.

Используя в качестве посредника адвоката подозреваемого, прокурор обещал за указанную сумму заключить с ним соглашение о признании вины с назначением наказания, не связанного с лишением свободы.

Оперативники СБУ задержали злоумышленника после получения последней части взятки.

Фото: СБУ

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет) и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.