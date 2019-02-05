В Сумах СБУ задержала прокурора-взяточника
Служба безопасности
Украины разоблачила в Сумах сотрудника местной прокуратуры, занимавшегося вымогательством.
Как сообщили в
спецслужбе, он вымогал взятку в размере $3 тысяч от фигуранта уголовного дела о растрате чужого имущества и
служебной халатности.
Используя в
качестве посредника адвоката подозреваемого, прокурор обещал за указанную сумму
заключить с ним соглашение о признании вины с назначением наказания, не
связанного с лишением свободы.
Оперативники СБУ
задержали злоумышленника после получения последней части взятки.
Решается вопрос о
сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до
12 лет) и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.