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В Сумах СБУ задержала прокурора-взяточника

Сегодня, 11:19
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Служба безопасности Украины разоблачила в Сумах сотрудника местной прокуратуры, занимавшегося вымогательством.

Как сообщили в спецслужбе, он вымогал взятку в размере $3 тысяч от фигуранта уголовного дела о растрате чужого имущества и служебной халатности.

Используя в качестве посредника адвоката подозреваемого, прокурор обещал за указанную сумму заключить с ним соглашение о признании вины с назначением наказания, не связанного с лишением свободы.

Оперативники СБУ задержали злоумышленника после получения последней части взятки.

Фото: СБУ

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет) и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. 

Теги:   Сумы Коррупция Прокуратура

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