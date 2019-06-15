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В субботу в Украине будет держаться жара

Вчера, 10:37
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В субботу в Украине будет держаться жара - фото

Укргидрометцентр

Прогноз погоды

В субботу, 15 июня, по всей Украине продолжит держаться 30-градусная жара.

На севере, западе, а также в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами пройдут краткосрочные дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью опуститься до +16…+21 °С, в восточных областях и в Карпатах местами +12…+15 °С.

Температура днем поднимется до +27…+32 °С. На юге и востоке Украины до +34 °С.

В Киеве после обеда местами краткосрочные дожди с грозами. Температура ночью +20 °С, днем +30…+32 °С.

Теги:   Погода Укргидрометцентр

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