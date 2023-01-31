В Шостке произошел взрыв на предприятии, могла попасть ракета — ОК Север
Последствия взрыва в Шостке (Фото:ОК Север / Telegram)
В городе Шостка Сумской области в одном из предприятий произошел взрыв. Предварительно, в здание попала ракета.
Об этом сообщает оперативное командование Север.
«Около 18.20 на линию 102 поступило сообщение о том, что на территории одного из государственных предприятий в городе Шостка (Сумская область) произошел взрыв», — говорится в сообщении.
Военные установили, что в промышленное здание попала, предварительно, ракета. При этом, повредив крышу, перекрытия, окна.
В результате взрыва на предприятии пострадали два человека, их госпитализировали.