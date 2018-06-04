В Ровно сожгли машину волонтера

Волонтер считает поджог местью за свою деятельность

Ночью в Ровно подожгли машину волонтера Романа Коваля.

Об этом сообщил сам волонтер и опубликовал фото поврежденного авто.

Мужчина предположил, что поджог является местью за его общественную и военную деятельность.

В полиции отреагировали на инцидент.

В пресс-службе регионального ведомства сообщили, что в результате пожара пострадали две машины: Land Rover Freelander, который принадлежал волонтеру, и Volkswagen Polo, зарегистрированный на лизинговую компанию.

Предварительной причиной является поджог, окончательную установит экспертиза.