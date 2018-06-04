В Ровно сожгли машину волонтера

Ночью в Ровно подожгли машину волонтера Романа Коваля.
Об этом сообщил сам волонтер и опубликовал фото поврежденного авто.
Мужчина предположил, что поджог является местью за его общественную и военную деятельность.
В полиции отреагировали на инцидент.
В пресс-службе регионального ведомства сообщили, что в результате пожара пострадали две машины: Land Rover Freelander, который принадлежал волонтеру, и Volkswagen Polo, зарегистрированный на лизинговую компанию.
Предварительной причиной является поджог, окончательную установит экспертиза.
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