В Ровно обстреляли дом судьи и бросили гранату Сегодня, 10:32 321 Цей матеріал також доступний українською НПУ Пострадавших нет НПУ

В ночь на 25 февраля в Ровно неизвестный бросил гранату во двор дома, где живет судья Ровенского горсуда.

По данным полиции, поврежден фасад дома. Удалось установить, что взорвалась граната РГД-5.

Кроме того, в направлении дома было совершено около 12 выстрелов из оружия, изготовленного на базе автомата Калашникова и его модификаций. Выстрелами повреждены окна.

Основная версия инцидента - профессиональная деятельность потерпевшего.

Следователи изъяли обломки гранаты и гильзы, которые будут отправлены на экспертизу.

Фото: НПУ