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В Ровно обстреляли дом судьи и бросили гранату

Сегодня, 10:32
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НПУ

Пострадавших нет

В ночь на 25 февраля в Ровно неизвестный бросил гранату во двор дома, где живет судья Ровенского горсуда.

По данным полиции, поврежден фасад дома. Удалось установить, что взорвалась граната РГД-5.

Кроме того, в направлении дома было совершено около 12 выстрелов из оружия, изготовленного на базе автомата Калашникова и его модификаций. Выстрелами повреждены окна. 

Основная версия инцидента - профессиональная деятельность потерпевшего.

Следователи изъяли обломки гранаты и гильзы, которые будут отправлены на экспертизу.

Фото: НПУ
Фото: НПУ

Теги:   Полиция Судья Ровно

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