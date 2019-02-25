В Ровно обстреляли дом судьи и бросили гранату
Сегодня, 10:32
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В ночь на 25 февраля в Ровно неизвестный бросил гранату во двор дома, где живет судья Ровенского горсуда.
По данным полиции, поврежден фасад дома. Удалось установить, что взорвалась граната РГД-5.
Кроме того, в направлении дома было совершено около 12 выстрелов из оружия, изготовленного на базе автомата Калашникова и его модификаций. Выстрелами повреждены окна.
Основная версия инцидента - профессиональная деятельность потерпевшего.
Следователи изъяли обломки гранаты и гильзы, которые будут отправлены на экспертизу.
Фото: НПУ
Фото: НПУ