В Ровенской области подожгли гараж мэра Дубно

В четверг, 21 июня, в Дубно Ровенской области неизвестные подожгли гараж городского главы Василия Антонюка.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Ровенской области.
В результате поджога были повреждены деревянные двери гаража, никто не пострадал.
С места происшествия изъяли емкость с характерным запахом топливных материалов.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что в Ровно неизвестные подожгли квартиру, в которой находился депутат местного облсовета.
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