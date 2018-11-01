01 ноября 2018, четверг

В Ровенской области горел пригородный поезд

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Пожар вспыхнул на железнодорожной станции
Фото: ГСЧС

Пожар вспыхнул на железнодорожной станции

В четверг, 1 ноября, в Ровенской области на железнодорожной станции Моквин произошел пожар в дизельном тепловозе сообщением Удрицк-Сарны-Здолбунов.

Об этом сообщили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К тушению пожара были привлечены пожарный поезд Укрзализныци, 16 спасателей ГСЧС и два водяных и один воздушно-пенный стволы. Через час после вызова пожарные ликвидировали огонь в пригородном поезде.

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В результате пожара жертв и пострадавших нет. Причины возникновения пожара и нанесенный материальный ущерб устанавливаются.

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