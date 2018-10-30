В результате ночного пожара в Киеве сгорели хостел и СТО

На проспекте Науки в Киеве в понедельник вечером, 29 октября, сгорели станция техобслуживания и хостел.
Как сообщает Информатор, пожар вспыхнул в покрасочном цехе СТО, после чего огонь начал распространяться.
Сначала пламя перекинулось на деревья, а уже с них на основное здание станции, на втором этаже которого и находился хостел.
В результате пожара, площадь которого составила 200 квадратных метров, сгорели три автомобиля. Никто из людей во время происшествия не пострадал.
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