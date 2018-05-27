27 мая 2018, воскресенье

В результате ДТП под Киевом пострадали пять человек

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Машины столкнулись на перекрестке
Фото: Киев Оперативный via Facebook

Машины столкнулись на перекрестке

В воскресенье, 27 мая, в городе Вишневое Киевской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей пострадали пять человек.

Как сообщили в сообществе Киев Оперативный, авто Chevrolet и Volkswagen врезались друг в друга на перекрестке улиц Киевская и Святошинская.

В результате аварии были госпитализированы пять человек, из них - двое детей.

Напомним, что 27 мая у поселка городского типа Глеваха недалеко от Киева на Одесской трассе автомобиль Daewoo Lanos, который двигался в направлении Киева, врезался в отбойник и загорелся.

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