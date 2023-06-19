В Одесской области военком начал стрелять, когда вручал повестку. Ему грозит семь лет тюрьмы
В Рени работник военкомата выстрелил в воздух во время перепалки с мужчиной (Фото:Скриншот видео Ху*вая Одесса/Telegram)
В городе Рени Одесской области в воскресенье, 18 июня, работник военкомата начал стрелять на рынке во время вручения повестки горожанину. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Видео инцидента распространили в соцсетях. Автор одного из роликов говорил, что военком выстрелил в воздух при попытке задержать мужчину и вручить ему повестку.
Как сообщили в полиции Одесской области, по предварительным данным, между двумя представителями районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и местным жителем, когда первые пытались вручить ему повестку, возник конфликт.
Во время ссоры один из представителей военкомата выстрелил вверх из стартового пистолета. Очевидцы вызвали полицию.
Правоохранители установили всех участников инцидента и квалифицировали действия сотрудника ТЦК как «хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений». Оружие и другие вещественные доказательства изъяли, идет следствие.
Если вину работника военкомата докажут, ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.