В районе Светлодарской дуги задержали группу мародеров
Вчера, 18:25
Бойцы батальона Азов Национальной гвардии задержали группу мародеров в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
Шесть человек занимались мародерством, разбирали чужие заброшенные дома в населенном пункте Николаевка Вторая в районе Светлодарской дуги.
«Люди, которым и принадлежат эти дома, бежали от войны и брали с собой только вещи первой необходимости», - заявили в МВД.
Украинские бойцы передали задержанных Национальной полиции города Бахмут Донецкой области.