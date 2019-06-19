В районе Светлодарской дуги задержали группу мародеров Вчера, 18:25 Цей матеріал також доступний українською МВД Мародеров передали полиции МВД

Бойцы батальона Азов Национальной гвардии задержали группу мародеров в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Шесть человек занимались мародерством, разбирали чужие заброшенные дома в населенном пункте Николаевка Вторая в районе Светлодарской дуги.

«Люди, которым и принадлежат эти дома, бежали от войны и брали с собой только вещи первой необходимости», - заявили в МВД.

Украинские бойцы передали задержанных Национальной полиции города Бахмут Донецкой области.