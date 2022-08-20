В районе Чернобаевки раздались взрывы
Вблизи Чернобаевки раздались взрывы (Фото:ЦАПЛИЕНКО_UKRAINE FIGHTS via Telegram)
Вблизи Чернобаевки Херсонской области слышны взрывы.
Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook.
«Херсонская область. Взрывы в районе Чернобаевки. А это еще не стемнело», — написал Хлань.
По словам журналиста Андрея Цаплиенко, на аэродроме в Чернобаевке по меньшей мере три попадания.
Местные телеграмм-каналы публикуют фото и видео, на которых видно столбы черного дыма.
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