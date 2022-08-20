В районе Чернобаевки раздались взрывы 20 августа, 22:15 Вблизи Чернобаевки раздались взрывы (Фото:ЦАПЛИЕНКО_UKRAINE FIGHTS via Telegram)

Вблизи Чернобаевки Херсонской области слышны взрывы.



Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook.



«Херсонская область. Взрывы в районе Чернобаевки. А это еще не стемнело», — написал Хлань.



По словам журналиста Андрея Цаплиенко, на аэродроме в Чернобаевке по меньшей мере три попадания.

Видео дня

Местные телеграмм-каналы публикуют фото и видео, на которых видно столбы черного дыма.

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