В районе Чернобаевки раздались взрывы

20 августа, 22:15
Вблизи Чернобаевки раздались взрывы (Фото:ЦАПЛИЕНКО_UKRAINE FIGHTS via Telegram)

Вблизи Чернобаевки раздались взрывы (Фото:ЦАПЛИЕНКО_UKRAINE FIGHTS via Telegram)

Вблизи Чернобаевки Херсонской области слышны взрывы.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook.

«Херсонская область. Взрывы в районе Чернобаевки. А это еще не стемнело», — написал Хлань.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid0LFnNg7SDUUneYJyjvT7i4Ds368L2LYAgjEgyiS3Yh8DRJuER975AW3K89rT2QFaol

По словам журналиста Андрея Цаплиенко, на аэродроме в Чернобаевке по меньшей мере три попадания.

Видео дня

Местные телеграмм-каналы публикуют фото и видео, на которых видно столбы черного дыма.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Херсонская область Война России против Украины Чернобаевка

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