В Припяти задержали 17-летнего сталкера

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В отношении сталкера полиция составила административный протокол
Фото: полиция

В отношении сталкера полиция составила административный протокол

Сотрудники полиции задержали в чернобыльской зоне отчуждения несовершеннолетнего сталкера.

Как рассказали правоохранители, 17-летний житель Вышгорода, минуя контрольно-пропускные пункты, незаконно проник на закрытую территорию и дошел до отселенного города Припять.

"За нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, относительно сталкера полиция составила административный протокол по ст. 46-1 КУоАП. Ему грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан", - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в чернобыльской зоне погиб сталкер из Беларуси.

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