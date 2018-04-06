В Припяти задержали 17-летнего сталкера

Сотрудники полиции задержали в чернобыльской зоне отчуждения несовершеннолетнего сталкера.

Как рассказали правоохранители, 17-летний житель Вышгорода, минуя контрольно-пропускные пункты, незаконно проник на закрытую территорию и дошел до отселенного города Припять.

"За нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, относительно сталкера полиция составила административный протокол по ст. 46-1 КУоАП. Ему грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан", - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в чернобыльской зоне погиб сталкер из Беларуси.