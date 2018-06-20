В прифронтовом Троицком открыли восстановленный мост

Ремонт моста обошелся почти в 10 млн грн

В среду, 20 июня, открыли восстановленный мост через реку Лугань в прифронтовом селе Троицкое Попаснянского района Луганской области.

Как сообщили в Луганской областной военно-гражданской администрации, мост был разрушен террористами в июне 2015 года.

Восстановление 49-метрового моста обошлось государственному бюджету в 9,471 млн грн. Сметная стоимость проекта составила 10,125 млн грн.

Мост через реку Лугань находится на автодороге Танюшовка - Старобельск - Бахмут (Камышеваха - Попасная - Мирон ГРЭС) - единственной асфальтированной дороге, соединяющей Троицкое с населенными пунктами Луганской области, подконтрольными украинским властям.

Местные власти отметили, что это уже второй мост в Луганской области, в восстановлении которого приняли участие военные. С помощью военных был восстановлен автомобильный мост через р. Северский Донец, соединяющий Лисичанск и Рубежное.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко открыл мост через Северский Донец в городе Изюм Харьковской области после капитального ремонта.