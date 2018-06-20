20 июня 2018, среда

В прифронтовом Троицком открыли восстановленный мост

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Ремонт моста обошелся почти в 10 млн грн
Фото Луганская областная государственная администрация

Ремонт моста обошелся почти в 10 млн грн

В среду, 20 июня, открыли восстановленный мост через реку Лугань в прифронтовом селе Троицкое Попаснянского района Луганской области.

Как сообщили в Луганской областной военно-гражданской администрации, мост был разрушен террористами в июне 2015 года.

Восстановление 49-метрового моста обошлось государственному бюджету в 9,471 млн грн. Сметная стоимость проекта составила 10,125 млн грн.

Мост через реку Лугань находится на автодороге Танюшовка - Старобельск - Бахмут (Камышеваха - Попасная - Мирон ГРЭС) - единственной асфальтированной дороге, соединяющей Троицкое с населенными пунктами Луганской области, подконтрольными украинским властям.

Местные власти отметили, что это уже второй мост в Луганской области, в восстановлении которого приняли участие военные. С помощью военных был восстановлен автомобильный мост через р. Северский Донец, соединяющий Лисичанск и Рубежное.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко открыл мост через Северский Донец в городе Изюм Харьковской области после капитального ремонта.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове