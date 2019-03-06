В порт Одессы зашли корабли ВМС Турции Вчера, 10:58 461 Цей матеріал також доступний українською Думская Корабли пробудут в порту Одессы несколько дней Думская

В среду, 6 марта, в порт Одессы зашли два корабля ВМС Турции.

Как сообщает Думская, фрегат TCG Barbaros и штурмовой катер TCG Marti пришвартовались у 16 причала морского вокзала.

Корабли зашли в украинский порт в рамках дружеского визита и пробудут там до 8 марта.

Фрегат TCG Barbaros относится к классу фрегатов типа МЕКО 200. Длина 117 метров, ширина 15, осадка 4,25 метра. Две газовые турбины Дженерал Электрик L-2500, мощностью 60 000 лошадиных сил разгоняют его до 32 узлов.

На борту фрегата находится ракетное, артиллерийское и зенитное вооружение.

Штурмовой катер TCG Marti относится к катерам типа Dogan. Длина 58 метров, ширина 7,6, осадка 2,7 метра. Вооружен 76-мм артустановкой и 35-мм зенитными пушками.

На кораблях этого типа впервые в ВМС Турции были установлены американские противокорабельные ракеты Гарпун.

Фото: Думская

Фото: Думская