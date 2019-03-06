В порт Одессы зашли корабли ВМС Турции
В среду, 6 марта, в порт Одессы зашли два корабля ВМС Турции.
Как сообщает Думская, фрегат TCG Barbaros и штурмовой катер TCG Marti пришвартовались у 16 причала морского вокзала.
Корабли зашли в украинский порт в рамках дружеского визита и пробудут там до 8 марта.
Фрегат TCG Barbaros относится к классу фрегатов типа МЕКО 200. Длина 117 метров, ширина 15, осадка 4,25 метра. Две газовые турбины Дженерал Электрик L-2500, мощностью 60 000 лошадиных сил разгоняют его до 32 узлов.
На борту фрегата находится ракетное, артиллерийское и зенитное вооружение.
Штурмовой катер TCG Marti относится к катерам типа Dogan. Длина 58 метров, ширина 7,6, осадка 2,7 метра. Вооружен 76-мм артустановкой и 35-мм зенитными пушками.
На кораблях этого типа впервые в ВМС Турции были установлены американские противокорабельные ракеты Гарпун.