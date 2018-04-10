В Полтавской области разбился частный вертолет

Во вторник, 10 апреля, в Полтавской области упал частный вертолет Ми-2, двое пилотов не пострадали.

В областной полиции сообщили, что инцидент произошел около 17 часов возле села Чернышовка в Шишацком районе.

На борту вертолета находилось двое пилотов. В результате падения они не пострадали.

По предварительной информации, вертолет совершал авиахимические работы.

На место аварии прибыли наряды полиции, медики и спасатели. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, 25 января в Кременчуге Полтавской области во время тренировочного полета в темное время суток разбился вертолет Ми-8. В результате погибли четыре члена экипажа.