В Полтавской области разбился частный вертолет

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Пилоты вследствие падения не пострадали
Фото: полиция

Пилоты вследствие падения не пострадали

Во вторник, 10 апреля, в Полтавской области упал частный вертолет Ми-2, двое пилотов не пострадали.

В областной полиции сообщили, что инцидент произошел около 17 часов возле села Чернышовка в Шишацком районе.

На борту вертолета находилось двое пилотов. В результате падения они не пострадали.

По предварительной информации, вертолет совершал авиахимические работы.

На место аварии прибыли наряды полиции, медики и спасатели. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, 25 января в Кременчуге Полтавской области во время тренировочного полета в темное время суток разбился вертолет Ми-8. В результате погибли четыре члена экипажа.

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