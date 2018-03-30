В Полтаве резервисты устроили митинг на КПП

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Иллюстративное фото
Фото: Минобороны

Иллюстративное фото

В пятницу, 30 марта, в Полтаве военнослужащие оперативного резерва устроили акцию протеста на КПП одной из воинских частей из-за невыплаты денежного обеспечения в полном объеме.

Об этом сообщили в военной прокуратуре Центрального региона Украины.

"Присутствующие военнослужащие рассказали ему, что получили денежные средства за время прохождения сборов в значительно меньшем объеме, чем им обещали должностные лица военных комиссариатов", - говорится в заявлении.

По словам резервистов, им пообещали за месяц учебных сборов около 3000 гривен для лиц рядового состава и 3600 гривен для лиц сержантского состава.

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Руководство военной прокуратуры Полтавского гарнизона, которое прибыло на митинг, разъяснило, что начисления были осуществлены в полном объеме. По данным прокуратуры, собрания резервистов проводились как с военными запаса для общего повышения военной квалификации, а не как с резервистами, которые подчинены конкретным воинским частям и проходят сборы в их составе.

 

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