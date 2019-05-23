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В поездах Интерсити разрешили перевозить велосипеды

Сегодня, 20:27
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В поездах Интерсити разрешили перевозить велосипеды - фото

Львовская железная дорога

Укрзализныця отменила запрет на перевозку велосипедов в пассажирских поездах Интерсити и Интерсити+.

Об этом сообщил руководитель компании Евгений Кравцов.

«С сегодняшнего дня перевозить велосипеды можно не только в ночных поездах, но и в Интерсити и Интерсити+. Наша внутренняя бюрократия требует такие решения подтверждать документально - телеграмма соответствующим подразделениям отправлена», - написал он в Facebook.

Согласно обновленным правилам, в плацкартных или купейных вагонах, поездах Интерсити и Интерсити+ разрешена бесплатная перевозка велосипеда в разобранном и упакованном виде при условии, если двухколесный транспорт можно разместить в месте, предназначенном для хранения ручной клади.

«Велосипеды разбираем и правильно пакуем. Отдельную плату за перевозку не берем. Такая же процедура и в ночных поездах», - сообщил Кравцов.

В вагонах поездов регионального сообщения велосипед можно разместить в специально оборудованном для него месте при условии оплаты как за 20 кг багажа.

Фото: Укрзалізниця

Теги:   Велосипеды Велосипедисты Укрзализныця

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