В поездах Интерсити разрешили перевозить велосипеды Сегодня, 20:27 450 Цей матеріал також доступний українською Львовская железная дорога Львовская железная дорога

Укрзализныця отменила запрет на перевозку велосипедов в пассажирских поездах Интерсити и Интерсити+.

Об этом сообщил руководитель компании Евгений Кравцов.

«С сегодняшнего дня перевозить велосипеды можно не только в ночных поездах, но и в Интерсити и Интерсити+. Наша внутренняя бюрократия требует такие решения подтверждать документально - телеграмма соответствующим подразделениям отправлена», - написал он в Facebook.

Читайте также: Украинцам запретили перевозить в поездах багаж весом более 50 кг

Согласно обновленным правилам, в плацкартных или купейных вагонах, поездах Интерсити и Интерсити+ разрешена бесплатная перевозка велосипеда в разобранном и упакованном виде при условии, если двухколесный транспорт можно разместить в месте, предназначенном для хранения ручной клади.



«Велосипеды разбираем и правильно пакуем. Отдельную плату за перевозку не берем. Такая же процедура и в ночных поездах», - сообщил Кравцов.

В вагонах поездов регионального сообщения велосипед можно разместить в специально оборудованном для него месте при условии оплаты как за 20 кг багажа.