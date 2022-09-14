«Почувствуй силу непокоренного». В центре Мариуполе спели гимн Украины — видео
Оккупированный Мариуполь, 7 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В оккупированном российскими войсками Мариуполе местные жители спели гимн Украины.
Соответствующее видео опубликовал Мариупольский горсовет.
«Почувствуй силу непокоренного Мариуполя. Сейчас жители оккупированного Мариуполя прямо в центре города поют Гимн Украины», — говорится в сообщении.
По информации от советника городского головы Петра Андрющенко, это случилось на площади Свободы. Люди пели гимн на глазах у российских оккупантов.
Российские оккупанты вторглись в Мариуполь 1 марта. Город до сих пор находится под оккупацией.
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