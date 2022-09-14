«Почувствуй силу непокоренного». В центре Мариуполе спели гимн Украины — видео

14 сентября, 22:09
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Оккупированный Мариуполь, 7 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупированный Мариуполь, 7 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В оккупированном российскими войсками Мариуполе местные жители спели гимн Украины.

Соответствующее видео опубликовал Мариупольский горсовет.

«Почувствуй силу непокоренного Мариуполя. Сейчас жители оккупированного Мариуполя прямо в центре города поют Гимн Украины», — говорится в сообщении.

Видео дня

По информации от советника городского головы Петра Андрющенко, это случилось на площади Свободы. Люди пели гимн на глазах у российских оккупантов.

Российские оккупанты вторглись в Мариуполь 1 марта. Город до сих пор находится под оккупацией.

https://www.youtube.com/watch?v=vmlYmfpYd_Q
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Гимн Украины Война России против Украины

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