«Почувствуй силу непокоренного». В центре Мариуполе спели гимн Украины — видео 14 сентября, 22:09 Оккупированный Мариуполь, 7 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В оккупированном российскими войсками Мариуполе местные жители спели гимн Украины.

Соответствующее видео опубликовал Мариупольский горсовет.

«Почувствуй силу непокоренного Мариуполя. Сейчас жители оккупированного Мариуполя прямо в центре города поют Гимн Украины», — говорится в сообщении.

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По информации от советника городского головы Петра Андрющенко, это случилось на площади Свободы. Люди пели гимн на глазах у российских оккупантов.

Российские оккупанты вторглись в Мариуполь 1 марта. Город до сих пор находится под оккупацией.

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