«Наркоман» и «извращенец». В Одесской области подрались мэр Белгород-Днестровского и председатель районного совета

7 июля, 18:34
Григорий Мельниченко (по центру) (Фото:Скриншот видео Sternenko via Telegram)

Григорий Мельниченко (по центру) (Фото:Скриншот видео Sternenko via Telegram)

В Одесской области во время заседания подрались мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан и председатель районного совета Григорий Мельниченко.

Соответствующее видео опубликовал активист Сергей Стерненко.

На видео видно, что глава районного совета 7 июля набросился на городского голову Белгород-Днестровского из-за того, что тот назвал его «наркоманом».

Видео дня

На это Мельниченко отреагировал агрессивно и обозвал Граждана «п**ерасом» и «извращенцем».

Затем чиновники устроили драку. Мужчины в зале пытались успокоить должностных лиц, однако на этом все не закончилось — они продолжали нецензурно выражаться в сторону друг друга.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Одесская область Белгород-Днестровский Драка

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