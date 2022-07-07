«Наркоман» и «извращенец». В Одесской области подрались мэр Белгород-Днестровского и председатель районного совета
Григорий Мельниченко (по центру) (Фото:Скриншот видео Sternenko via Telegram)
В Одесской области во время заседания подрались мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан и председатель районного совета Григорий Мельниченко.
Соответствующее видео опубликовал активист Сергей Стерненко.
На видео видно, что глава районного совета 7 июля набросился на городского голову Белгород-Днестровского из-за того, что тот назвал его «наркоманом».
На это Мельниченко отреагировал агрессивно и обозвал Граждана «п**ерасом» и «извращенцем».
Затем чиновники устроили драку. Мужчины в зале пытались успокоить должностных лиц, однако на этом все не закончилось — они продолжали нецензурно выражаться в сторону друг друга.
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