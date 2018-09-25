26 сентября 2018, среда

В одесском санатории произошел масштабный пожар

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Горит заброшенный спальный корпус санатория
Фото: Пушкинская.net

Горит заброшенный спальный корпус санатория

В Одессе произошел пожар в одном из корпусов санатория Красные зори.

Как сообщает Думская, горит заброшенный спальный корпус санатория. С первого этажа огонь перекинулся на второй этаж и крышу здания. 

На месте работают шесть пожарных расчетов. 

Как передает издание, в ГСЧС подтвердили информацию и сообщили, что пожарные работают на месте происшествия и пытаются не допустить распространения огня на соседние здания.

Как передает Пушкинская.net, по словам сотрудника пресс-службы областной ГСЧС Сергея Решетняка, площадь возгорания - примерно 200 квадратных метров.

"Главная задача спасателей сейчас - установить, есть ли пострадавшие или погибшие в здании", - сказал Решетняк.

Издание также отмечает, что это уже не первый пожар на территории санатория. Вечером 1 ноября 2017 года огонь уничтожил один из деревянных корпусов. Площадь возгорания тогда составила 500 квадратных метров. 

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове