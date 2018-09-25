В одесском санатории произошел масштабный пожар

В Одессе произошел пожар в одном из корпусов санатория Красные зори.

Как сообщает Думская, горит заброшенный спальный корпус санатория. С первого этажа огонь перекинулся на второй этаж и крышу здания.

На месте работают шесть пожарных расчетов.

Как передает издание, в ГСЧС подтвердили информацию и сообщили, что пожарные работают на месте происшествия и пытаются не допустить распространения огня на соседние здания.

Как передает Пушкинская.net, по словам сотрудника пресс-службы областной ГСЧС Сергея Решетняка, площадь возгорания - примерно 200 квадратных метров.

"Главная задача спасателей сейчас - установить, есть ли пострадавшие или погибшие в здании", - сказал Решетняк.

Издание также отмечает, что это уже не первый пожар на территории санатория. Вечером 1 ноября 2017 года огонь уничтожил один из деревянных корпусов. Площадь возгорания тогда составила 500 квадратных метров.