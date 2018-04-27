В Одесской области задержан террорист "ЛНР"

Задержанный принимал активное участие в провокации в Одессе 2 мая 2014 года

В одном из населенных пунктов Белгород-Днестровского района Одесской области задержали боевика пророссийской террористической организации "ЛНР".

Как сообщается, к оккупационным силам РФ он присоединился в 2015 году, а до этого принимал активное участие в провокации в Одессе, которая привела к трагическим событиям 2 мая 2014 года.

"Находясь в составе ОПГ, он привлекался к дежурству с оружием на позициях боевиков и принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

Впрочем, по словам террориста, через несколько месяцев он, "разочаровавшись" в идеях так называемого "русского мира", сбежал со своей банды.

Оперативники задержали злоумышленника в его собственном доме, где он скрывался от правосудия.

"Во время проведения обыска по месту жительства фигуранта дела правоохранители изъяли материалы, подтверждающие его противоправную деятельность", - добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что террориста из банды Призрак приговорили к 10 годам.