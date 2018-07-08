В Одессе задержали наркоторговца

Правонарушителю грозит от четырех до восьми лет лишения свободы

В Одессе правоохранители задержали мужчину, у которого нашли около 3 килограммов уже готового к реализации и потреблению наркотического вещества - каннабиса.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"40-летний одессит собирал растения конопли, дома высушивал и доводил их до состояния готовности к употреблению. Затем мужчина расфасовал изготовленное наркотическое средство по пакетиках и продавал. В ходе санкционированного обыска у мужчины было обнаружено и изъято 136 полиэтиленовых пакетиков и 4 полиэтиленовых свертка с сухим измельченным веществом растительного происхождения, похожим на каннабис", - говорится в сообщении.

Изъятое направлено на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителю грозит от четырех до восьми лет лишения свободы