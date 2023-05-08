Враг ударил ракетами по Одесщине, в Киеве — громкие взрывы 8 мая, 01:22 Взрыв (Фото:via Думская / Telegram)

В ночь на понедельник, 8 мая, в Одессе слышны звуки взрывов. В то же время в Киевской области и на окраинах Киева работает ПВО.

Об этом сообщает Суспільне, Киевская областная военная администрация, КМВА.

01:20 КМВА сообщает о работе ПВО в Киеве. Жители сообщили о громком взрыве.

В Одессе после взрывов начался пожар.

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Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил о ракетной атаке в Одесской области. Он призвал жителей города и области сохранять информационную тишину и не вести съемку систем ПВО.

В КОВА и КМВА призвали жителей пройти к укрытиям — в области работает ПВО.