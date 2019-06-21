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В Одессе произошло ДТП с участием сразу семи машин — видео

Сегодня, 16:04
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В Одессе произошло ДТП с участием сразу семи машин — видео - фото

Думская

Никто из людей в результате ДТП не пострадал

В пятницу, 21 июня, на улице Черняховского в Одессе произошла масштабная авария.

Как сообщает Думская, там столкнулись сразу семь машин, в том числе грузовик КамАЗ.

Фото: Думская

На данное время причины ДТП не установлены, однако, судя по видео происшествия, такое количество поврежденных автомобилей стало следствием цепной реакции.

Никто из людей в результате аварии не пострадал.

В то же время движение транспорта на данном участке из-за столкновения оказалось заблокированным.

Теги:   ДТП Одесса

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