В Одессе произошло ДТП с участием сразу семи машин — видео
Сегодня, 16:04
В пятницу, 21 июня, на улице Черняховского в Одессе произошла масштабная авария.
Как сообщает Думская, там столкнулись сразу семь машин, в том числе грузовик КамАЗ.
Фото: Думская
На данное время причины ДТП не установлены, однако, судя по видео происшествия, такое количество поврежденных автомобилей стало следствием цепной реакции.
Никто из людей в результате аварии не пострадал.
В то же время движение транспорта на данном участке из-за столкновения оказалось заблокированным.