В Одессе произошло ДТП с участием сразу семи машин — видео Сегодня, 16:04 Цей матеріал також доступний українською Думская Никто из людей в результате ДТП не пострадал Думская

В пятницу, 21 июня, на улице Черняховского в Одессе произошла масштабная авария.

Как сообщает Думская, там столкнулись сразу семь машин, в том числе грузовик КамАЗ.

Фото: Думская

На данное время причины ДТП не установлены, однако, судя по видео происшествия, такое количество поврежденных автомобилей стало следствием цепной реакции.

Никто из людей в результате аварии не пострадал.

В то же время движение транспорта на данном участке из-за столкновения оказалось заблокированным.