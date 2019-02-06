В Одессе СБУ задержала террориста "ДНР" Сегодня, 10:28 1416 Цей матеріал також доступний українською СБУ В Одессе террорист занимался незаконным изготовлением оружия СБУ

Сотрудники Службы задержали в Одессе боевика пророссийской террористической организации "ДНР".

Как установили оперативники спецслужбы, он присоединился к оккупационным силам РФ в августе 2015 года.

Став стрелком-зенитчиком в одной из банд, боевик принимал активное участие в боях против сил антитеррористической операции.

Покинув группировку в мае 2016 года, террорист вернулся в Одессу, где занялся незаконным изготовлением оружия.

Сейчас в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.