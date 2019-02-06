В Одессе СБУ задержала террориста "ДНР"
Сегодня, 10:28
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Сотрудники Службы
задержали в Одессе боевика пророссийской террористической организации "ДНР".
Как установили
оперативники спецслужбы, он присоединился к оккупационным силам РФ в августе
2015 года.
Став
стрелком-зенитчиком в одной из банд, боевик принимал активное участие в боях против
сил антитеррористической операции.
Покинув
группировку в мае 2016 года, террорист вернулся в Одессу, где занялся
незаконным изготовлением оружия.
Сейчас в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.