В Одессе СБУ задержала следователя Нацполиции

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В качестве посредника полицейский привлек адвоката
Фото: СБУ

В качестве посредника полицейский привлек адвоката

Старшего следователя отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта одного из одесских райотделов Нацполиции задержали за вымогательство взятки.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, майором требовал у местного жителя $5 тысяч за "непривлечение к уголовной ответственности за совершение дорожно-транспортного происшествия".

"В случае неуплаты указанной суммы злоумышленник угрожал перевести свидетеля в статус обвиняемого. Как посредника полицейский привлек адвоката. Правоохранители задержали обоих злоумышленников на одной из улиц областного центра при получении первой части неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киевской области за взятку задержали адвоката и следователя полиции.

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