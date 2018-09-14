В Одессе СБУ задержала агитатора "Л/ДНР"

Служба безопасности Украины задержала в Одессе пропагандиста, агитировавшего за пророссийские террористические организации "Л/ДНР".
Кроме того, злоумышленник призывал в интересах РФ к изменению территориального устройства страны, рассказали в спецслужбе.
Для размещения антиукраинской пропаганды мужчина использовал социальные сети.
Во время обыска у сепаратиста оперативники СБУ изъяли мобильные гаджеты с материалами, подтверждающие его подрывную деятельность.
Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 Уголовного кодекса Украины (до пяти лет лишения свободы). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования