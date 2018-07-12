12 июля 2018, четверг

В Одессе произошел взрыв на территории Гидрометцентра

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Обошлось без пострадавших
Фото: ГСЧС

Обошлось без пострадавших

В четверг, 12 июля, в Одессе на территории Гидрометцентра Черного и Азовского морей произошел взрыв.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

По предварительным данным, взорвались баллоны с водородом для заправки зондов, пострадавших нет. В результате взрыва полностью разрушено одноэтажное здание газогенераторной станции по заправке водородных баллонов.

На месте ЧП работают спасатели и полиция. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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