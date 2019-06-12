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В Одессе позеленело море — видео

Сегодня, 15:32
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В Одессе позеленело море — видео - фото

Думская

По словам специалистов, нодулярии для кожи не опасны

Отдыхающие на пляжах Одессы сообщили о загрязнении Черного моря, в результате которого оно приобрело зеленоватый оттенок.

Соответствующими видео делятся в Сети очевидцы, обратившие внимание на изменения в цвете прибрежных вод.

На самом же деле причиной этого явления стали водоросли нодулярии, массовое цветение которых было спровоцировано дождями и жаркой погодой, передает Думская.

При этом, по словам биологов, для кожи контакт с ними совершенно не опасен, в связи с чем об официальном запрете на купание в море не объявлялось.

Теги:   Водоросли Черное море Одесса

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