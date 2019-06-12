В Одессе позеленело море — видео Сегодня, 15:32 Цей матеріал також доступний українською Думская По словам специалистов, нодулярии для кожи не опасны Думская

Отдыхающие на пляжах Одессы сообщили о загрязнении Черного моря, в результате которого оно приобрело зеленоватый оттенок.

Соответствующими видео делятся в Сети очевидцы, обратившие внимание на изменения в цвете прибрежных вод.

На самом же деле причиной этого явления стали водоросли нодулярии, массовое цветение которых было спровоцировано дождями и жаркой погодой, передает Думская.



При этом, по словам биологов, для кожи контакт с ними совершенно не опасен, в связи с чем об официальном запрете на купание в море не объявлялось.