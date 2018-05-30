В Одессе появилась туристическая полиция

Туристическая полиция будет заниматься охраной общественного порядка на курортах Одессы и области

В курортных зонах Одессы и Одесской области с 1 июня начнет патрулирование туристическая полиция. Она будет работать до окончания туристического сезона - 30 сентября.

Как сообщили в МВД Украины, первую станцию туристической полиции открыли 30 мая на территории курортного комплекса Аркадия в Одессе. К концу курортного сезона будут открыты еще шесть таких станций в Одессе и области. Всего на территории Одесской области их будет 15. Также планируется открытие станций туристической полиции на других украинских курортах.

По словам заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна, в обязанности этих полицейских будут входить консультации и помощь отдыхающим, в том числе иностранцам, регистрация жалоб о повреждении и исчезновении имущества, анализ оперативной обстановки в местах скопления туристов.

Начальник одесской полиции Дмитрий Головин сообщил, что запущенный в прошлом году в пилотном режиме проект туристической полиции на участке Ланжерон-Аркадия доказал свою эффективность.

"Группы туристической полиции раскрыли 38 уголовных нарушений, обнаружили трех несовершеннолетних, самовольно оставивших место своего проживания, задержали иностранного гражданина, который находился в розыске", - сказал он.

Ранее НВ сообщало, что в Одессе, Львове и Киеве может появиться туристическая полиция, которая в курортный сезон будет работать на опережение и предоставление сервисных услуг.