В Одессе напали на экс-лидера местного Правого сектора

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Сергей Стерненко

Сергей Стерненко

В среду, 7 февраля, в Одессе совершено нападение на бывшего лидера одесской ячейки Правого сектора Сергея Стерненко.

По информации Думской, неизвестные злоумышленники напали на Стерненко возле его дома.

Сам Стерненко связывает нападение со своей общественной деятельностью: "Считаю, что нападение на меня организовано со стороны Труханова [мэра Одессы Геннадия Труханова] и как месть за общественную деятельность".

Напомним, что в декабре 2017 года Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для Сергея Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

Активиста подозревают в пособничестве продаже наркотиков. Стерненко считает уголовное производство сфабрикованным. По его мнению, полиция и прокуратура мстят ему за активное участие в акции протеста 18 ноября против застройки территории городского сада.

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