В Одессе 11-летную девочку ударило током на крыше поезда

В результате удара током на крыше товарного поезда в Одессе пострадала 11-летняя девочка.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции области.

"В полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставлена 11-летняя девочка с ожогами от удара электрическим током", - рассказали правоохранители.

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По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.272 (нарушение правил безопасности при проведении работ повышенной опасности) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Одесской области от удара током на крыше поезда погиб подросток.