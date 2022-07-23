В порту начался пожар. В Одессе прогремели шесть взрывов, есть прилет — нардеп
В Одессе раздались взрывы (Фото:НВ)
В субботу, 23 июля, в Одессе прогремели шесть взрывов, есть прилет, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
«В Одессе уже 6 взрывов. Большую часть сбили ПВО, но есть прилет», — написал он в Telegram.
По его словам, в порту Одессы возник пожар.
Ранее в области была объявлена воздушная тревога.
О взрывах сообщало и Суспільне в Telegram.
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