В порту начался пожар. В Одессе прогремели шесть взрывов, есть прилет — нардеп 23 июля, 11:26 В Одессе раздались взрывы (Фото:НВ)

В субботу, 23 июля, в Одессе прогремели шесть взрывов, есть прилет, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

«В Одессе уже 6 взрывов. Большую часть сбили ПВО, но есть прилет», — написал он в Telegram.

По его словам, в порту Одессы возник пожар.

Ранее в области была объявлена воздушная тревога.

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О взрывах сообщало и Суспільне в Telegram.



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