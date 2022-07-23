В порту начался пожар. В Одессе прогремели шесть взрывов, есть прилет — нардеп

23 июля, 11:26
В Одессе раздались взрывы (Фото:НВ)

В Одессе раздались взрывы (Фото:НВ)

В субботу, 23 июля, в Одессе прогремели шесть взрывов, есть прилет, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

«В Одессе уже 6 взрывов. Большую часть сбили ПВО, но есть прилет», — написал он в Telegram.

По его словам, в порту Одессы возник пожар.

Ранее в области была объявлена воздушная тревога.

Видео дня

О взрывах сообщало и Суспільне в Telegram.

https://www.youtube.com/watch?v=jhzZ8_a72Vo
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Одесса Война России против Украины

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